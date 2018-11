Cette année, deux fois plus de films sont à l'affiche. Au total, le public pourra assister à la projection de 42 films au Cinéma le Tapis rouge. C'était plutôt 20 œuvres qui étaient présentées l'an dernier.

La programmation s'étire également sur trois jours de plus, cette année.

L'intérêt se fait sentir auprès de cinéphiles qui se sont déplacés samedi après-midi pour profiter de la programmation du Festival international du film de Trois-Rivières.

Le programme, je le trouvais intéressant, il y a des films qui sont plus anciens, d'autres plus nouveaux, je trouvais ça vraiment intéressant , Carl Tournier.

Toute la semaine, des films de répertoire, des documentaires, mais aussi plusieurs primeurs sont projetés.

Attirer les néophytes

La mission TR-IFF est de faire découvrir le 7e art à ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les salles de cinéma.

Le festival, c'est un peu une sorte d'arc-en-ciel quand on a un panorama cinématographique, donc il y a des films plus récents, sur les 42, il y en a peut-être 25 ou 30 plus récents qui n'ont pas encore été vus ici, et d'autres, c'est des clins d'œil qui ont souvent un lien avec d'autres films qu'on présente. Par exemple, on présente Casablanca cette semaine, mais un peu plus tard dans la semaine, on va présenter Curtiz, qui a gagné le Festival des films du monde à Montréal ,soutient le vice-président du conseil d'administration du TR-IFF, Gilles Leblanc.

Les défis sont grands pour ce festival encore jeune et la compétition est féroce. Il faut s'y prendre plus à l'avance et souvent, se combiner avec d'autres festivals, parce qu'en même temps que nous, il y avait Cinémania qui passait, le Festival du monde arabe qui est en même temps à Montréal, juste avant nous Rouyn-Noranda, des festivals qui sont connus, et établis , explique M. Leblanc.

Le festival mise entre autres sur les classes de maître et sur les invités spéciaux avant les projections pour séduire les cinéphiles.

Le TR-IFF prévoit déjà, pour l'an prochain, des séances thématiques qui porteront sur des sujets comme l'environnement ou les films jeunesses.

D'après un reportage d'Anne-Andrée Daneau