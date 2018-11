Un texte de Rose St-Pierre

Ce différend se trouve encore une fois au coeur des négociations entre la direction de Postes Canada et le syndicat lors du présent conflit.

L’équité salariale pour nous, c’est la loi , martèle la porte-parole du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la poste (STTP), Lise-Lyne Gélineau.

On croyait que ce serait facile [avec le gouvernement Trudeau]. On espère que ça se règle enfin et que les femmes aient accès à l’équité , ajoute celle qui affirme vouloir régler ce dossier impérativement.

James Hutt, employé à Postes Canada, tient des propos similaires.

Ça fait plusieurs années que la direction de Postes Canada paie les femmes des milieux ruraux moins que ceux qui travaillent dans les milieux urbains , a-t-il affirmé lors d’une manifestation à Windsor la semaine dernière.

Depuis plusieurs années, à Postes Canada, on nie qu'il existe une discrimination salariale puisqu’on considère que le travail d’un facteur en milieu rural n’est pas comparable à celui d’un travailleur en milieu urbain.

En mai dernier, l'arbitre Maureen Flynn a donné raison au STTP, évaluant que le travail d’une factrice en milieu rural était comparable et équitable à celui d’un facteur en milieu urbain.

Il y a deux mois, Mme Flynn a de nouveau soumis une décision, établissant à 5,31 $ de l’heure la différence salariale entre les facteurs urbains et les facteurs ruraux. L’arbitre suggère également qu’une compensation rétroactive devrait s’appliquer en date du 1er janvier 2016.

La direction de Postes Canada n'a pas voulu accorder d'entrevue, mais a fait parvenir à Radio-Canada une déclaration indiquant que la société d'État allait verser les sommes dues aux employés ruraux et suburbains le plus rapidement possible.

Postes Canada Photo : Radio-Canada/Marie-Josée Paquette-Comeau

Un emploi historiquement assuré par des femmes

Selon Louis Durand, professeur en relations industrielles à l’Université Laurentienne, l’inégalité salariale observée aujourd’hui entre les travailleurs de la poste en ville et en région s’explique par la prédominance historique de femmes qui occupaient ces emplois dans les milieux ruraux.

En milieu urbain, c'étaient généralement des emplois syndiqués, qui ont une certaine exigence physique. Au niveau des milieux ruraux et suburbains, c'étaient très souvent des emplois à temps partiel qui assuraient un deuxième revenu au ménage , explique le professeur.

À l’époque, Postes Canada employait à contrat des entrepreneures indépendantes qui ne bénéficiaient d’aucun avantage social, de fond de pension ou de vacances annuelles.

Leur itinéraire dépassait rarement les quatre heures, ce qui permettait une meilleure conciliation avec leurs obligations familiales.

Engagement du gouvernement Trudeau

Louis Durand rappelle que les précédents gouvernements ont souvent été pressés de mettre fin aux conflits à Postes Canada.

Ce sont des négociations qui ont été difficiles et qui seront toujours difficiles. M. Trudeau a mentionné qu’il commençait à être impatient, c’est le scénario que l'on entend généralement , rappelle-t-il.

Néanmoins, le gouvernement libéral a déposé, il y a deux semaines, un projet de loi pour contraindre les employeurs des milieux réglementés par le fédéral à appliquer l'équité salariale entre les hommes et les femmes.

Il y a deux ans, la ministre du Travail de l’époque, MaryAnn Mihychuk, avait également commenté les négociations entre la direction de Postes Canada et le syndicat en mentionnant que l'équité salariale ne devrait pas être un point négociable .

Les facteurs et factrices des milieux ruraux et suburbains font partie du STTP depuis 2004.