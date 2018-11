Dimanche, la Municipalité avait organisé une fête en leur honneur. L’objectif est de les intégrer, mais surtout les inciter à rester.

« La région offre vraiment à ces gens-là de grands espaces, des gens qui sont faciles d'accès, plein de possibilités d'aller jouer dehors. Souvent, par manque d'information, ces gens vont beaucoup se retrouver dans les grands centres comme Montréal et Québec parce qu'ils ne connaissent pas les possibilités qu’il y a dans les régions. », explique Carine Blenny, cofondatrice d’Ambassade boréale.

Si on leur fait connaître ce qu'on a à offrir ici, ils vont découvrir le Québec de leurs rêves. Carine Blenny, cofondatrice d’Ambassade boréale.

Miguel Marceau et sa conjointe Mélina Garnier se sont installés il y a deux semaines à Saint-Fulgence. Photo : Radio-Canada

Plusieurs nouveaux citoyens, comme Miguel Marceau et Mélina Garnier, ont été charmés par la localité. Le couple, qui a quitté la France il y a quelques mois, a décidé d'en faire sa terre d'accueil.

La nature! Je n'aime pas la ville du tout. En France j'habitais dans un petit village aussi, donc ici, c'est très bien. Il y a tout à proximité, moi j'aime bien. Miguel Marceau

La Municipalité mise notamment sur le développement de ses services pour être attrayante aux yeux des jeunes familles.

Je pense qu'on est [attrayant] dans beaucoup de domaines. Domaine culturel avec la maison coupée en deux, le développement de cœur de village, la microbrasserie qui vient de s'installer, on a une belle salle multifonctionnelle avec sports et loisirs... On n'a pas besoin de se déplacer dans le centre urbain. Je pense que ça compte dans la balance de choisir Saint-Fulgence , souligne le maire, Gilbert Simard.

La Municipalité dressera un bilan de son activité d'intégration. L'objectif est de mettre en place une stratégie pour attirer davantage de nouveaux arrivants.

D’après le reportage de Jessica Blackburn