Chapelle ardente pour Bernard Landry à l'Assemblée nationale

François Legault et Isabelle Brais se recueillent devant la dépouille de Bernard Landry. Photo : The Canadian Press/Clement Allard

Anciens collègues et adversaires, proches et simples citoyens ont rendu samedi un dernier hommage à l'ex-premier ministre péquiste Bernard Landry, décédé le 6 novembre à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie pulmonaire. Les funérailles d'État seront célébrées mardi à la basilique Notre-Dame de Montréal. M. Landry laisse derrière lui un très important héritage politique.

Le Québec se mobilise pour l'environnement

Les organisateurs estiment que 50 000 personnes ont défilé à Montréal pour réclamer des gestes en faveur du climat. Photo : Radio-Canada/Kim Vermette

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi, un peu partout au Québec, pour réclamer que le gouvernement Legault agisse rapidement pour adopter des stratégies ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques. À Montréal, les organisateurs ont évoqué le nombre de 50 000 marcheurs, y compris plusieurs ministres du gouvernement caquiste.

Le Canada – et la planète – se souvient de 1918

Plusieurs personnes, dont des vétérans des Forces armées canadiennes, se sont réunies à Ottawa pour le jour du Souvenir. Photo : Radio-Canada

Voilà 100 ans que les canons se sont tus sur les charniers de la Première Guerre mondiale. Au Canada, des cérémonies de commémoration ont eu lieu dans diverses villes pour rendre hommage aux vétérans. À Paris, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont participé à un événement rassemblant entre autres le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel.

Se rappeler la guerre et s'engager pour la paix

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel participant au Forum pour la paix, à Paris Photo : Reuters/Gonzalo Fuentes

Après avoir commémoré les horreurs de la guerre de 1914-1918 en France, de nombreux dirigeants ont profité de l'occasion pour échanger dans le cadre d'un Forum sur la paix organisé par le chef d'État français Emmanuel Macron. Ce dernier a entre autres vanté le système multilatéral mis en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

25 morts dans deux incendies qui ravagent la Californie

Le feu, baptisé « Camp fire », est le plus destructeur de l'histoire de la Californie en termes de bâtiments détruits. Photo : Reuters/Stephen Lam

Deux incendies faisant rage au nord et au sud de la Californie ont provoqué des dégâts considérables depuis quelques jours. Facilités par le temps très sec et les vents violents, ces sinistres ont détruit des milliers de maisons. Les flammes ont complètement rasé une ville de 27 000 résidents et ont également fait 25 morts.

Nouveau sacre pour le Rouge et Or

Hugo Richard a mené le Rouge et Or à une 14e conquête de la Coupe Dunsmore en 16 ans. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Les joueurs de l'équipe de football de l'Université Laval ont conservé samedi leur titre de champions de la Coupe Dunsmore. Le Rouge et Or a aisément triomphé des Carabins de l'Université de Montréal en l'emportant 14-1. Les joueurs de Québec auront l'occasion de poursuivre leur série gagnante en disputant la finale de la Coupe Uteck, la semaine prochaine.

Bonne semaine!