Jeudi, deux résidences de Brampton ont été fouillées à la suite d’une enquête de la part de la police régionale de Peel. Munis de mandats de perquisition, les policiers ont saisi une arme de poing semi-automatique ainsi que des munitions.

En plus de l'arme de poing, des quantités de comprimés de cocaïne, de fentanyl, d'oxycodone, et de comprimés de Xanax ont été saisies. La valeur des substances saisies est évaluée à 57 000 $.

Olamilekan Jimoh, Martin Campbell et Ebony-Jay Burke ont été accusés de possession d’arme prohibée et de possession d’une substance interdite dans le but d’en faire le trafic.

Les accusés comparaîtront devant la justice lundi.