Un texte de Camille Martel

Je n’irais pas jusqu’à dire que le personnel est mal distribué, les chiffres sont là , insiste Pierre Godbout.

Selon lui, l'affirmation de l’AIIC selon laquelle il n’y a pas de pénurie d’infirmières et d’infirmiers, mais bien une mauvaise distribution du personnel ne tient pas compte de l'ampleur de la pénurie au Nouveau-Brunswick.

Si c’était mieux distribué, on pourrait sûrement améliorer certains points. La pénurie serait moins pénible, surtout en milieu hospitalier , concède-t-il.

Pierre Godbout, directeur de l'École de science infirmière de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Toutefois il maintient qu’en Atlantique et, plus précisément, au Nouveau-Brunswick, le vieillissement de la population est plus grand qu’ailleurs au pays ce qui aggrave la pénurie.

On a travaillé avec des démographes il y a quelques années et on a remarqué qu’à partir de 2014-2015, on avait dépassé le point où plus d’infirmières sortaient du réseau qu’il n’en rentrait , ajoute-t-il.

Les données colligées par les démographes démontrent même, dit-il, que d’ici 2025, si rien n’est fait, le Nouveau-Brunswick n’arrivera pas à rattraper la demande en soins infirmiers.

L’AIIC indique pourtant que les programmes en soins infirmiers au pays sont très populaires et que plusieurs ont des listes d’attente. Selon M. Godbout, la réalité est bien différente au Nouveau-Brunswick, malgré une légère hausse des inscriptions à l’Université de Moncton cette année.

En ce qui a trait aux emplois, Pierre Godbout estime que les infirmières obtiennent facilement des postes à temps plein au Nouveau-Brunswick : Les infirmières commencent souvent à temps partiel, mais on leur offre des heures supplémentaires très rapidement donc elles ont des semaines complètes la plupart du temps. Aussi, on a remarqué que plusieurs obtenaient des emplois à temps plein en aussi peu que six mois!.

On a la certification des deux régies de santé qu’ils vont embaucher 100% de nos diplômés. Pierre Godbout, directeur de l'École de science infirmière de l'Université de Moncton

Une pénurie dans les milieux ruraux

L’AIIC maintient que la pénurie d’infirmières s’explique par le fait que le personnel n’est pas bien distribué, notamment entre les régions urbaines et rurales, comme au Nouveau-Brunswick.

Cet enjeu n’est pas unique au Nouveau-Brunswick , rappelle Josette Roussel, infirmière et responsable de programme pour la pratique infirmière à l’AIIC.

Josette Roussel, infirmière et responsable de programme pour la pratique infirmière à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC). Photo : Radio-Canada

En majeure partie, les régions sont un peu moins populaires auprès des infirmières. Josette Roussel, infirmière et responsable de programme pour la pratique infirmière à l’AIIC

Selon elle, on doit repenser où on distribue nos ressources .

On pense que présentement il y a suffisamment d’infirmières au Canada pour combler les besoins, mais on ne pense pas qu’elles ne sont pas aux bons endroits, aux bons moments et avec les bons services.

Une des pistes de réflexion de l’AIIC, explique Mme Roussel, concerne la diversification des compétences des infirmières en région. Par exemple, dans la région d’Ottawa, un projet pilote est mis en place pour former des infirmières à pratiquer les tâches des sages-femmes.

Si les infirmières avaient ces compétences au Nouveau-Brunswick, ajoute Mme Roussel, cela empêcherait peut-être la fermeture de certains services d’obstétriques, comme celui de Bathurst.