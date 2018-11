Un texte de Boualem Hadjouti

La Ville lui a octroyé un contrat d'environ 350 000 $ par année pour le déneigement de toutes ses rues.

Les cols bleus se chargeront de l'entretien des trottoirs, de certains stationnements et du ramassage de la neige.

Le maire Martin Ferron affirme que la Ville ne fera pas nécessairement d'économies, mais veillera à fournir un bon service aux citoyens.

Il assure qu'il n'y aura aucune perte d'emploi.

Le but de cette action-là, c'est de donner plus de services aux citoyens à des coûts équivalents. Martin Ferron, maire de Malartic

On a travaillé fort dans nos budgets. Si on fait moins d'opérations de déneigement nous-mêmes, c'est des coûts moindres, moins de temps hommes et machineries et moins de dépenses au niveau entretien et essence. Nos budgets sont équilibrés dans les mêmes montants ou presque pour donner un service accru , promet le maire.

Il précise que l’entreprise devra gratter dès qu'il y a 5 cm de neige, devra faire ses andains de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine.

Il affirme qu'avec les travaux publics [de la Ville], c'était la même chose, mais c'était différent au niveau de la gestion.

On avait une équipe plus réduite, on a compressé au niveau des dépenses salariales, ce qui nous a [amené à faire] un virage au niveau du service. Nos équipes sont réduites, nous ne sommes pas capables de donner un service toujours 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 , explique-t-il.

La Municipalité affirme avoir informé le syndicat local de toutes ses démarches en lien avec sa nouvelle politique.

Le SCFP analysera le contrat

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les cols bleus de Malartic, promet pour sa part d'analyser le contrat.

On a un service de sous-traitance à nos bureaux à Montréal. On va les contacter et puis on va faire une étude de coûts pour faire les comparaisons avec le contrat et puis si le déneigement avait été maintenu avec nos salariés à l'interne, dit-elle. C'est sûr aussi que nous [allons] surveiller comment le déneigement sera effectué par la sous-traitance.

En décembre dernier, le SCFP avait critiqué la décision de la Ville d'attribuer une partie du déneigement à une entreprise privée.

La Ville a par la suite tenu une consultation publique pour expliquer aux citoyens ses orientations en matière de déneigement.