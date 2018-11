Andrew Gorman a connu la souffrance lors de son déploiement en Afghanistan. Entre les tirs croisés et les attentats à la bombe, ce membre du bataillon d’infanterie légère Princess Patricia s’est retrouvé traumatisé.

Après qu’on lui ait diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique (TSPT) à son retour de mission en 2006, le militaire a cherché de l’aide.

Le chemin a toutefois été ardu. « J’avais beaucoup de problèmes [et] ça ne fonctionnait pas avec les psychologues », confie-t-il.

M. Gorman s’est alors tourné vers ses collègues dans un groupe de soutien de Fort McMurray. C’est à ce moment que sa guérison a véritablement commencé.

L’embuscade

En août 2006, Andrew Gorman et ses collègues se sont retrouvés pris en embuscade.

Si lui s’en est sorti, quatre de ses collègues ont péri et M. Gorman peine toujours à surmonter sa culpabilité d’être toujours en vie.

À son retour, il s’est installé à Fort McMurray pour travailler dans l’industrie pétrolière.

Il était en proie à des cauchemars, à l’insomnie, à l’anxiété et à l’isolement, tentant de s’en sortir par la consommation d’alcool.

Thérapie militaire

Après une tentative de suicide, Andrew Gorman s’est tourné vers le projet Trauma Support, un programme de cinq jours et demi dirigé par des vétérans, pour des vétérans.

« On développe automatiquement des liens », explique l’ancien soldat, ajoutant que les vétérans responsables « ont vécu des choses similaires et comprennent d’où on vient ».

Les activités du groupe étaient conduites par des psychologues qui sont eux-mêmes des vétérans, ce qui renforce d’autant plus les liens, selon lui.

Redonner ce qu’il a reçu

Fort de cette expérience, Andrew Gorman a lancé un groupe de soutien similaire à Fort McMurray.

« J’ai choisi de parler de mon expérience pour que les autres sachent qu’ils ne sont pas les seuls à vivre » avec un traumatisme et ses conséquences, explique-t-il.

Selon lui, un tel groupe aide à briser le silence et le jour du Souvenir donne à ces vétérans une occasion en or pour le faire.

En ce jour, ils s’aperçoivent « qu’ils ne sont pas seuls, que de nombreuses personnes ont vécu une expérience similaire » à la leur, soutient M. Gorman.

À ceux qui peinent à vivre avec un traumatisme, Andrew Gorman rappelle qu’il « n’y a pas de honte à ressentir ce que vous ressentez ».