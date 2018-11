Un texte de Boualem Hadjouti

Seulement 37 artisans de la région ont eu la chance de proposer leurs produits lors de l'événement qui a attiré plusieurs centaines de personnes.

Des savons, des chandelles, de la sculpture sur bois, des produits de tissage et des décorations de Noël sont quelques exemples des produits qui étaient offerts.

L'argent amassé par le Cercle de Fermières Immaculée-Conception permettra de financer ses activités et de faire des dons à des fondations comme Mira et OLO.

Lynda Taddio, présidente du Cercle de Fermières Immaculée-Conception de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

L'organisme qui compte 63 personnes doit toutefois faire face au défi du renouvellement de ses membres, affirme la présidente Lynda Taddio.

Les dernières années ont été assez difficiles pour le recrutement et même au provincial : c'est partout au Québec. Lynda Taddio, présidente du Cercle de Fermières Immaculée-Conception

On fait beaucoup d'efforts, on met en place différentes façons pour chercher des jeunes comme des ateliers de soir, parce que les gens travaillent, ce n'est plus comme c'était par le passé. [L'objectif] c'est d'arrimer tout ça ensemble pour qu'on [réussisse]. On travaille fort pour ça , assure-t-elle.

Elle ajoute que le Cercle des fermières doit démystifier les idées entourant son rôle, qui va au-delà du seul fait de tricoter : il permet également de socialiser.