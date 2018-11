Un texte de Marie-Christine Rioux

Un défilé militaire dans les rues de Rimouski a précédé les célébrations tenues au Colisée Financière Sun Life.

Plusieurs soldats et vétérans ont pris part à l'événement.

L'organisateur des célébrations et président de la Légion royale canadienne filiale Joseph Keable de Rimouski, Josélito Boudreault, s'est dit fier du déroulement de la matinée de dimanche.

Selon le vétéran de la guerre de Yougoslavie, les civils ne comprennent pas toujours l'importance de l'engagement des soldats canadiens dans la défense de leur pays.

Ils ont donné leur temps, leur vie au pays, au peuple. [...] C'est important, faut que ça continue. Le 100e est fait. On a ravivé l'histoire de la Première Guerre mondiale. Maintenant, faut que ça continue , a soutenu M. Boudreault.

Plusieurs dignitaires étaient présents dont les députés fédéraux de la région, Rémi Massé et Guy Caron, ainsi que l'invité d'honneur, le maire de Rimouski Marc Parent.

De son côté, le député de Rimouski-Neigette, Guy Caron, a affirmé qu'il est primordial de se souvenir de ceux qui sont tombés, mais également, des circonstances qui ont mené à ces conflits .

Malheureusement, effectivement, certaines conditions semblent réapparaître maintenant. Le devoir de mémoire est davantage important en raison de ces circonstances-ci , a-t-il ajouté.

Des cérémonies de commémoration se sont également tenues dans d'autres municipalités de la région, dont celles de Rivière-du-Loup et de Matane.

Plus tôt cette année, une cérémonie pour honorer deux vétérans bas-laurentiens, le caporal Joseph Thomas Keable et le lieutenant Jean Brillant, a permis de leur remettre à titre posthume la Croix de Victoria, pour leurs actes de bravoure.

De nombreux vétérans ont profité des célébrations du jour du Souvenir pour interpeller le gouvernement au sujet de l'aide qu'il apporte aux ex-soldats.

Selon le vétéran Patrick Dumont, qui était présent aux célébrations de Rimouski, le gouvernement devrait en faire plus pour soutenir les vétérans qui reviennent de la guerre avec des blessures physiques ou psychologiques.

Il souffre lui-même de stress post-traumatique.