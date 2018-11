Tant à Trois-Rivières et à Louiseville, le rendez-vous était donné à 11 h devant le Cénotaphe.

Pour le lieutenant-colonel à la retraite et président de la Légion royale canadienne à Trois-Rivières, Jacques Pellan, il ne s'agit pas de se remémorer les conflits, mais plutôt des sacrifices qu'ont dû faire ceux et celles qui ont servi, ou qui servent encore dans les Forces armées canadiennes.

« On ne veut pas se rappeler les conflits, quand on porte le coquelicot. Ce sont des mauvais souvenirs. On veut se souvenir des Canadiens, des Trifluviens qui ont servi et qui servent encore. Ils font beaucoup de sacrifices », indique M. Pellan.

L'année 2018 marque le 100e anniversaire de la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale.

Plus de 16 millions de soldats et de civils sont morts pendant la Première Guerre mondiale.