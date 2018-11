« C’est vraiment pour se souvenir, et pour honorer les vétérans », explique Guy Black, l’organisateur de l’événement. « Ça rappelle la fin de la guerre, quand la paix est enfin arrivée, et le sacrifice que les soldats et leur famille ont fait pour que d’autres puissent vivre en liberté et en paix », dit-il.

Des centaines de vétérans, leaders communautaires, politiciens locaux et dignitaires de France, Belgique et des Pays-Bas ont participé à la cérémonie. Un défilé des cadets a été suivi par une cérémonie du souvenir et s’est terminée en soirée par une veillée aux chandelles.

Guy Black s’est inspiré d’événements semblable au Royaume-Uni. Il a mené un groupe de bénévoles qui pendant presque deux ans ont fabriqué 8500 coquelicots, employant de la mousse à découper noire et rouge pour les fleurs, et des cintres pour les tiges.

Guy Black a réuni des bénévoles qui pendant deux ans ont fabriqué les coquelicots en prévision de la commémoration des 100 ans de l'Armistice. Photo : Radio-Canada/Jon Hernandez

Lui-même vétéran de la réserve des Forces armées canadiennes, il a participé à plusieurs commémorations au cours des 20 dernières années et a été reconnu par le ministère des Anciens combattants pour son engagement.

Il se dit heureux et surpris que de nombreuses personnes se soient déplacées pour la cérémonie, au cours de laquelle 6000 coquelicots ont été plantés, près des tombes de 4000 soldats de la Colombie-Britannique tombés au combat lors des deux guerres mondiales ainsi que dans le cadre de la guerre de Corée.