Ancienne électricienne aujourd’hui âgée de 91 ans, Marion Marten se souvient des circonstances dans lesquelles elle a travaillé pour l’entreprise de Havilland, à Toronto, qui produisait ces bombardiers.

Enfant de la Grande Dépression, elle raconte avoir grandi dans une famille relativement pauvre puis avoir cherché du travail en 1943. Elle avait alors 16 ans. Sa famille attendait d’elle qu’elle travaille et participe à l’effort de guerre.

Son premier emploi, où elle fabrique des bombes coulées sous pression, paie seulement 25 cents l’heure, se souvient-elle.

Marion Marten tente sa chance auprès de la firme de Havilland, qui l’embauche et la paie 75 cents de l’heure; une véritable aubaine pour la jeune femme.

Plus encore, l’entreprise, qui est alors un joueur important dans la production d’avions de guerre, lui offre de la former pour qu’elle devienne électricienne.

« Je ne pouvais pas installer l’électricité dans une maison, précise-t-elle, j’étais seulement formée pour travailler sur le bombardier Mosquito. »

Elle raconte que les exigences étaient élevées dans la construction de ces avions. « Il faut faire un bon travail quand on sait que les pilotes dépendent de vous et de la qualité de la fabrication, dit-elle. On savait au départ que c’était important. »

La guerre terminée, Marion Marten s’est mariée et a vécu à Vancouver où elle a élevé deux enfants, dont son fils Jim Marten. Il se dit très fier de sa mère, lui qui a grandi en l’entendant raconter cette époque où elle installait les fils électriques dans les bombardiers.

« Enfant, j’étais pas mal fier de ma mère. On n’entendait pas parler de beaucoup de femmes qui avaient été électriciennes quand j’avais 8 ou 9 ans », dit-il.

76 ans plus tard, Marion Marten aussi est fière de son passé. « Je ne perdais pas mon temps, dit-elle. Je sentais que je faisais quelque chose pour contribuer à l’effort de guerre, avec tous les autres qui faisaient leur part aussi. On voulait que la guerre se termine, et elle a duré trop longtemps, mais j’y ai fait ma part. »

Avec des informations de Tanara McLean, CBC