L'un des principaux objectifs de ce forum est de démontrer « la capacité des instruments du multilatéralisme à aider les gens », selon un des organisateurs, alors que de plus en plus de dirigeants et d'électeurs de par le monde semblent douter de l’efficacité du modèle, socle idéologique des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Il « a vocation à se reproduire chaque année », a déclaré le président Macron, « pour promouvoir des actions concrètes » et faire avancer le « travail de paix ».

Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés. Et nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes : le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme, l'extrémisme, qui remettent en cause cet horizon que nos peuples attendent. Le président français, Emmanuel Macron

Plusieurs des plus fervents défenseurs du multilatéralisme, Emmanuel Macron, mais aussi la chancelière allemande, Angela Merkel, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, entre autres, plaideront au cours de cette réunion pour la poursuite de la coopération à l’échelle internationale.

Plutôt partisan du bilatéralisme, le président américain Donald Trump, a choisi de son côté de ne pas assister à ce forum.

Pourtant, selon le collaborateur de Radio-Canada à Paris Vincent Touraine, « l’ombre de Donald Trump planera sur les discussions », lui qui remet en question autant sur le plan économique que diplomatique la relative collaboration internationale qui a cours depuis près de 70 ans.

Objet de sanctions économiques internationales depuis son invasion de la Crimée ukrainienne en 2014, la Russie sera pour sa part de la rencontre.

Selon Vincent Touraine, la Russie « veut revenir dans le concert international » et Vladimir Poutine « se voit peut-être comme celui qui mettra tout le monde d’accord s’il y a véritablement rupture entre l’Amérique de Trump et le reste de l’Europe ».

Le monde occidental miné par la division

Les objets de différends n’existent cependant pas seulement entre les États-Unis et l’Union européenne. L’Europe elle-même est de plus en plus partagée, la montée de la popularité des partis politiques antieuropéens en faisant foi.

Le Forum de la paix est donc l’occasion pour Emmanuel Macron de « remettre l’Europe au centre de son offensive diplomatique », dit Vincent Touraine.

« Avec le Brexit et la fronde du gouvernement italien contre les autorités européennes pour imposer son budget, qui ne respecte pas du tout les règles européennes, l’Union européenne est en train de se diviser […] et Emmanuel Macron veut être celui qui remet l’Europe au-devant de la scène », note-t-il.