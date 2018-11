Anderson s’est imposé en deux manches de 6-3 et 7-6 (12/10) au bout de 1 h 48 min de jeu. Il s’est signalé avec un total de 13 as contre 4 doubles fautes.

Il n’a transformé qu’une seule de ses sept occasions de bris face à un adversaire qui éprouvait des ennuis avec son service comme en témoigne son taux de 58% de premières balles en jeu.

Âgé de 32 ans, Anderson participe à ce tournoi pour la première fois de sa carrière.

Il a quand même souffert dans la seconde manche. Au bout d'un jeu décisif haletant de plus d'un quart d'heure, il s'en est sorti sur un as, après trois balles de match ratées. Il a dû sauver auparavant deux balles d'égalisation à une manche partout.

Le deuxième duel du Groupe Lleyton Hewitt opposera, plus tard en après-midi, le Suisse Roger Federer (no 2), en quête d’un septième titre, face au Japonais Kei Nishikori (no 7).

L'autre groupe baptisé Guga Kuerten met en vedette le Serbe Novak Djokovic (no 1), l'Allemand Alexander Zverev (no 3), le Croate Marin Cilic (no 5) et l'Américain John Isner (no 8), invité à la suite du forfait de Rafael Nadal.