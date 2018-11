Pourtant, deux ans auparavant, c'est la désolation dans la région. Nutrinor, de la région d'Alma, consolide ses activités au Saguenay et annonce la fermeture de la Laiterie Château de Buckingham, une fierté locale depuis plus de 60 ans.

C'est l'ère de la mondialisation et des grandes surfaces. Depuis les années 1980, la Laiterie Château sentait la forte concurrence de gros joueurs qui inondaient le marché de leurs produits comme Sealtest et Silverhood.

Du jour au lendemain, 29 travailleurs perdent leur emploi.

Quelques jours après l'annonce, un comité de relance est créé, auquel participe un certain Maxime Pedneaud-Jobin. C'est le mouvement coopératif qui donne l'élan au projet en impliquant la population.

Maxime Pedneaud-Jobin alors qu'il était membre du comité de relance, le jour de la première pelletée de terre. Photo : Radio-Canada

La mobilisation bat son plein et 5000 familles de la région s'engagent sur Internet à acheter les produits de la laiterie. Une promesse virtuelle de 1,4 million de litres de lait par année.

Puis, 700 personnes joignent la coopérative.

Les futurs employés font aussi leur part et déboursent 3000 dollars pour être actionnaires du projet.

Repartir à neuf

Toutefois, Nutrinor ne vend pas sa laiterie. Même le nom Château ne peut pas être utilisé. Il faut construire et repartir à neuf.

Cette étape complique et ralentit considérablement le projet. L'homme d'affaires Antoine Normand convainc trois entrepreneurs immobiliers d'investir.

L'agroalimentaire n'est pas leur domaine et l'édifice à construire est hautement spécialisé, mais ils se lancent et prennent le risque d'engager 3,2 millions de dollars pour bâtir l'usine qu'ils loueront à la nouvelle entreprise coopérative. C'est la clé du montage financier.

Même les étudiants en marketing de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) contribuent en analysant le marché régional pour la laiterie. Bonne nouvelle, l'étude de l'UQO montre que la population outaouaise serait prête à payer un peu plus cher pour un produit local. L'étude confirme aussi que le choix d'un contenant de plastique est une bonne idée, mais qu'il faudra expliquer ces mérites pour l'environnement.

Après sept ans d'existence, l'entreprise Laiterie de l'Outaouais lance des contenants de carton avec bouchon pour être plus compétitive sur le marché (archives). Photo : Radio-Canada

Convaincre les commerces locaux

Par le passé, la laiterie Château accaparait entre 25 % et 30 % du marché en Outaouais. Or, depuis la fermeture en 2006, les produits des concurrents prennent plus de place en magasin.

C'est Georges Émond qui convainc un à un les marchands locaux de vendre les produits de la laiterie. Comme gestionnaire d'entreprise, on se doit d'être visionnaire et de maximiser ces produits-là , affirme M. Émond à l'époque.

La lutte porte ses fruits. La bataille est gagnée. Le successeur de la laiterie Château portera le nom de la Laiterie de l'Outaouais et l'usine ouvre ses portes en septembre 2010.

Avec les informations de Daniel Bouchard