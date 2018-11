Donald Trump a annoncé en octobre que les États-Unis se retiraient de ce traité conclu par le président Ronald Reagan et le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev en 1987.

Le président américain a justifié la décision de ce retrait en accusant la Russie de violer les termes de ce traité.

Cet accord prévoit le démantèlement par les États-Unis et la Russie d'une catégorie de missiles de croisière et de missiles balistiques d'une portée comprise entre 500 et 5500 km.

Ce traité avait mis fin à la crise dite des « euromissiles » provoquée par le déploiement en 1977 par les Soviétiques de missiles SS-20 à moyenne portée sur leur territoire.

En réponse, les Américains avaient mis en place, principalement en Allemagne de l'Ouest, des missiles Pershing II au début des années 1980.

Interrogé par la chaîne de télévision RT soutenue par le Kremlin, Vladimir Poutine a déclaré qu'il pourrait rencontrer Donald Trump en marge du Sommet du G20 en Argentine, ajoutent les agences de presse.