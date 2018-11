« Nous verrons des vents soutenus allant jusqu'à 40 milles à l’heure [64 km/h] et des rafales entre 60 mi/h [97 km/h] et 70 mi/h [113 km/h] », affirme le météorologue Marc Chenard, du Centre de prévision météorologique national à propos de la région de Los Angeles, où l'incendie Woolsey a fait deux morts, a ravagé 150 maisons depuis jeudi après-midi et a forcé l'émission d'un ordre d'évacuation qui touche des dizaines de milliers de personnes, dont la station balnéaire de Malibu.

Selon le météorologue, les masses d'air qui soufflent dans les déserts de l'ouest des États-Unis vers la côte sont censées apporter ces vents violents au moins jusqu'à mardi.

Plus au nord, des vents de 40 mi/h [64 km/h] doivent aussi souffler sur la Sierra Nevada, près de Sacramento, où le brasier Camp Fire a fait au moins 23 morts et a détruit plus de 6700 bâtiments, détruisant presque entièrement la ville de 26 000 habitants de Paradise et obligeant les citoyens à fuir rapidement. Pris dans des embouteillages, beaucoup ont d’ailleurs abandonné leur véhicule pour s'enfuir à pied, alors qu’ils étaient cernés par les flammes.

Les 300 000 personnes qui ont dû être évacuées de leur résidence à travers toute la Californie devront donc patienter encore plusieurs jours avant de retrouver leur demeure.

Les brasiers difficiles à contrôler

Camp Fire a jusqu’à maintenant brûlé près de 42 500 hectares de forêt. Il est maîtrisé à 20 %, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de la Californie.

Plus de 3000 pompiers ont été déployés pour le combattre. Trois d'entre eux ont d’ailleurs été blessés en combattant les flammes.

La cause de l'incendie n'a pas été identifiée officiellement. Selon le quotidien Sacramento Bee, des responsables locaux du réseau électrique ont indiqué aux autorités californiennes qu'une panne était survenue près du lieu où il a démarré.

L'incendie Woolsey couvre de son côté plus de 33 000 hectares de forêt et n’est maîtrisé qu’à 5 %.

Quant à l’incendie Hill, qui s’est déclaré tout près, au nord de Malibu, il n’a fait aucune victime et s'étendait sur 1800 hectares. L'incendie était maîtrisé à 65 % samedi.

La majorité de la Californie n'a pas reçu de pluie depuis plus d'un mois et la végétation sèche est un combustible idéal pour les brasiers dévastateurs. Les autorités estiment que dans le nord, la maîtrise des flammes pourrait nécessiter jusqu'à trois semaines.

Trump critique la Californie

Devant la gravité de la situation, le président Donald Trump a émis une déclaration d'urgence qui permettra aux comtés de Butte, de Ventura et de Los Angeles d'obtenir de l'aide du gouvernement fédéral.

Il a cependant ensuite menacé de ne pas accorder d’argent à la Californie, affirmant que la gestion des forêts y « est tellement mauvaise » et déclarant que l'État devrait faire plus pour enlever les arbres pourris et autres débris pour éviter de nourrir les incendies qui s’y déclarent.

Les représentants de l'État ont pour leur part blâmé les changements climatiques et ont souligné que plusieurs des zones brûlées se trouvent sur des terres gérées par le gouvernement fédéral.