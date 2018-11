Un texte d’Alix Villeneuve

L’artiste fait partie des 500 personnalités signataires de cette initiative pour sauver la planète . Mis en ligne mercredi, plus de 150 000 citoyens ont signé la déclaration.

Jean-François Breau souhaite que cette initiative trouve plus d’appuis en Acadie. Les enjeux environnementaux n’ont pas de frontière, selon lui.

Je veux que toute mon Acadie d’amour soit là au rendez-vous aussi. Jean-François Breau, artiste acadien

Il affirme avoir demandé aux initiateurs du projet de chercher à sensibiliser le public de la région. Je les ai forcés à trouver une stratégie pour trouver comment cette structure-là peut sortir [du Québec].

Jean-François Breau lors de son passage à l'émission Les échangistes. Photo : Radio-Canada/Amélie Grenier

Un « mur »

On est en train collectivement d’aller dans un mur , raconte l’artiste et père de famille, soulignant que la situation environnementale lui cause une sorte de « panique ».

Il ne resterait plus beaucoup de temps pour inverser la tendance dans la lutte contre les changements climatiques, selon lui.

Avec cette déclaration, il souhaite sensibiliser la population et les gouvernements à l’importance de s’attaquer à ces enjeux.

Moi qui veux donner le meilleur à ma fille, je me rends compte que je suis un peu hypocrite le soir en me couchant, en roulant dans mon VUS où il faut que je mette 80$ d’essence. [...] On ne sait pas par où prendre le problème et c’est ce qu’il fait que c’est si difficile.

Appuyé par un député

Son appel aura trouvé un premier écho chez la classe politique acadienne. Invité à y réagir, Kevin Arseneau, député du parti vert dans la circonscription de Kent-Nord, a indiqué qu’il allait signer le pacte.

Le nouvel élu du Parti vert, Kevin Arseneau, lors de son assermentation à l'Assemblée législative. Photo : Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

C’est certain que je rêve que l’on ait nos propres initiatives acadiennes , lance-t-il toutefois.

Pour moi, ce qui est très important, c’est qu’on évolue. On passe à une nouvelle étape, qu’on passe réellement à l’action. Kevin Arseneau, député du Parti vert de Kent-Nord

L’importance de parler des enjeux environnementaux se fait sentir au Nouveau-Brunswick selon lui, surtout depuis l’avènement des progressistes-conservateurs au pouvoir et du fait que le débat sur le gaz de schiste revient sur la place publique.

Jean-François Breau anime entre autres le jeu télévisé La guerre des clans à V et contribue aussi à la station de radio Rythme 105.7.