L'hommage est d’autant plus éloquent cette année qu'il coïncide avec le centenaire de l’Armistice qui a annoncé la fin de la Première Guerre mondiale, qui a fait plus de 18 millions de morts.

La gouverneure générale, Julie Payette, le ministre de la Défense Harjit Singh Sajjan, ainsi que Sophie-Grégoire Trudeau, l’épouse du premier ministre Justin Trudeau seront à Ottawa pour la cérémonie qui se déroulera sur la Place de la Confédération, devant le Monument commémoratif de guerre.

Hier, Mme Payette se trouvait à Mons, en Belgique, où elle a rendu hommage aux soldats tués, dont George Lawrence Price, le dernier Canadien à être tombé sous les balles de l'ennemi, deux minutes avant l’entrée en vigueur de l’Armistice.

« Il est important d’exprimer notre gratitude aux 2 millions de Canadiens qui ont porté l’uniforme militaire depuis la Confédération », a indiqué la gouverneure générale dimanche par voie de communiqué. « Et de penser à tous ceux qui ont été blessés, dans leur corps et dans leur âme. »

Le premier ministre Trudeau se trouve quant à lui à Paris, où ont eu lieu plus tôt les commémorations officielles du centenaire de l’Armistice de 1918, en présence de plus de 70 dirigeants mondiaux, dont l’Allemande Angela Merkel, le Russe Vladimir Poutine et l’Américain Donald Trump. Comme la plupart d’entre eux, Justin Trudeau participe maintenant au Forum de Paris sur la Paix, dans un contexte de tensions diplomatiques alimentées par une série de décisions unilatérales de Donald Trump et une montée des nationalismes en Europe.

À Montréal, une cérémonie se déroule depuis 9 h 30 à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et une autre débutera vers 10 h 30, sur la Place du Canada, en présence de plusieurs dignitaires, dont le lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon.

Une salve d’honneur de 21 coups de canon clôturera la cérémonie.