L'argent amassé à travers la vente d'équipements de ski permet au club de financer ses activités ou former ses athlètes.

Sur place, les gens pourront profiter des conseils des entraîneurs pour faire le meilleur achat.

La présidente du club Julie Méthot s'attend à un fort achalandage.

Elle explique que plusieurs personnes attendent ce moment pour acheter ou échanger du matériel en raison notamment de la cherté des équipements de ski.

Il y a un besoin parce que les enfants sont en croissance et c'est de l'équipement qu'il faut racheter. Julie Méthot

Pour un adulte qui en fait occasionnellement, il a la chance de s'acheter un kit en bas de 300 dollars peut-être, mais pour les enfants, renouveler une paire de bottes ou garder la même paire de skis [ça peut couter 1000 $]. Il y a un besoin et ça rejoint tous les besoins. Nous dans le club on a des enfants qui ont deux paires de skis chaque saison, ils sont en pleine croissance parce que les grandeurs changent, on dit que c'est de l'équipement usagé, mais ce n'est tant usagé que ça parce que pour nos enfants ça dure à peine une saison , explique Julie Méthot.

En moyenne, les bénéfices du club se situent entre 2500 et 3000 $ grâce à la vente d'équipements usagés et aussi d'une partie des ventes d'équipements neufs de ses partenaires présents sur place, Ski vélo plein air Val-d’Or et Sport Expert d’Amos.