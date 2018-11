Ces artistes, ainsi que le conseiller du quartier Kitchissippi tentent de convaincre l’entreprise Trinity Development Group Inc. d’incorporer à son projet des espaces abordables pour les artistes dans son projet.

Trinitiy est aussi derrière le projet de construction d’une tour de 65 étages qui serait construite à la station Bayview, qui serait la plus élevée de la ville d’Ottawa.

Matthew Laing, le vice-président du développement et de la planification de Trinity, a parlé des deux projets à un récent dîner d’affaires. Le but, a-t-il mentionné, est de créer des communautés denses où les habitants peuvent vivre et travailler tout en ayant un accès rapide au reste de la ville via le système de transport collectif.

Préservation des édifices

De l’autre côté des rails, l’organisme Logement communautaire Ottawa planifie la mise en place du village Gladstone, une communauté faite de logement subventionné en plus de logements à valeur marchande.

Cela veut dire que le secteur de la future station Gladstone pourrait être transformé sous peu, avec des centaines de résidents et de commerces en plus d’une école publique francophone.

La proposition de Trinity, qui a été déposée récemment à la Ville d’Ottawa, fait état de trois tours totalisant un million de pieds carrés.

Les étages au bas des édifices seraient liés et abriteraient des commerces et des bureaux.

Pour ce qui est de l’édifice de l’ancienne usine de la Standard Bread Company, M. Laing a affirmé que Trinity croyait au départ n’être en mesure que de garder la façade, mais qu’elle espère maintenant restaurer les briques peintes en blanc et de retirer les planches qui couvrent les fenêtres.

Actuellement, l’idée est de garder la plus grande partie de cet immeuble possible, mais de lui donner un second souffle , a soutenu M. Laing.

« Moins intéressant » sans les artistes

La plupart des gens ne réalisent pas à quel point cet espace est important pour les artistes, a affirmé le peintre Daniel Sharp, qui est aussi président du collectif d’artistes Enriched Bread Artists. L’ancienne usine de pain a abrité 22 des studios du collectif au cours des 26 dernières années.

La coopérative Gladstone Clayworks Co-op est d’ailleurs située au rez-de-chaussée. Des artistes ont aussi des studios dans d’autres immeubles sur le terrain.

L'édifice de l'ancienne Standard Bread Company abrite le collectif d'artistes Enriched Bread Artists depuis 26 ans. Photo : Radio-Canada

M. Sharp a indiqué que la future station de train léger rendait le développement immobilier du terrain inévitable. Il espère toutefois que les artistes aient droit à des espaces à loyer modique dans les nouveaux édifices pour qu’ils n’aient pas à se disperser.

C’est un super quartier. S’ils perdent les artistes, l’endroit sera moins intéressant , a-t-il plaidé.

Le logement abordable, une priorité

Le conseiller Jeff Leiper a affirmé que Trinity est ouvert à l’idée de garder les artistes sur place.

La Ville peut aussi négocier l’inclusion d’espaces abordables en échange d’étages additionnels et d’une plus grande densité, a-t-il dit.

Nous voulons de l’art dans le secteur du centre-ville , a dit M. Leiper.

M. Leiper et la conseillère Catherine McKenney, de qui le quartier est situé de l’autre côté des rails, vont faire pression pour que le projet de Trinity inclue plus de logements abordables.

Nous voulons les deux. Nous voulons beaucoup de logements abordables dans ce projet et nous nous servirons de tous les pouvoirs dont la Ville dispose pour y parvenir , a soutenu M. Leiper.