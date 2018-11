Il est tombé de la pluie abondante et de la neige dans le nord-ouest de la province, mais c'est une fois de plus les forts vents qui ont causé le plus d'ennuis pour les lignes électriques.

Plus de 1000 foyers sont sans électricité dans la région de Fredericton.

Environnement Canada prévoit des vents du sud-ouest de 50 km/h avec rafales pouvant aller jusqu'à 80 pour une bonne partie de la journée de dimanche.

La semaine dernière, des vents forts avec des rafales atteignant 110 km/h et de la pluie ont privé près de 100 000 clients d'électricité dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick pendant plusieurs heures, voire quelques jours.