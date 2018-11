Les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent sont les plus durement touchées tandis que plus de 4000 clients sont privés d'électricité dans chacune d’elles.

La Côte-Nord (3300 clients), Lanaudière (2095 clients) et le Saguenay–Lac-Saint-Jean (1468 clients) sont aussi au nombre des régions touchées.

Hydro-Québec indiquait samedi avoir 200 équipes sur le terrain afin de rétablir la situation dans les zones touchées.

Début du graphique (passez à la fin) Les #vents continuent de souffler sur la province, et il reste encore 23 000 foyers sans service au Québec, dont 17 000 dans les #Laurentides. 200 équipes sont à pied-d’oeuvre, et le rétablissement va bon train. — Hydro-Québec (@client_hydro) 10 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Les vents sont responsables des dégâts, des rafales atteignant des pointes de 100 km/h à certains endroits, provoquant des chutes de branches d’arbres sur les fils électriques.

Environnement Canada maintient dimanche matin des alertes de vents forts pour les secteurs de Rimouski, Sept-Îles, Natashquan et Matane.