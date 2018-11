Roger Gauthier indique être impliqué « depuis très longtemps » à la Troupe du Jour. Il y a été comédien, conseiller et trésorier. Il dit s'être présenté au poste de président à la demande des membres du conseil d'administration.

M. Gauthier dit avoir quitté La Troupe du Jour lorsqu'il s'est porté candidat à la présidence de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) pour éviter les conflits d'intérêts.

Il explique que son temps à la présidence de l'ACF et sa longue expérience de bénévole l'aideront dans son nouveau poste de président de la troupe. « J'ai toujours été bénévole toute ma vie, ça ne changera pas », affirme-t-il.

Pour Roger Gauthier, la baisse de fréquentation des spectacles de La Troupe du Jour ces dernières années est un défi majeur. Selon lui, c'est une tendance observée dans le monde de la culture partout au Canada.

Parmi les concurrents au théâtre, le nouveau président cite notamment Netflix et les nombreuses plateformes qui permettent d'accéder à la culture sans sortir de chez soi.