Tout va bien jusqu’à présent , indique le surintendant Tom Critchlow de la GRC.

Selon lui, peu de choses ont changé depuis les trois dernières semaines.

On ne peut pas dire qu’on a vu une hausse dans les arrestations reliées au cannabis, autant sur les routes que dans les lieux publics , ajoute-t-il.

Toutefois le service régional de Codiac est toujours en train de colliger des données depuis la légalisation du cannabis, donc elle ne peut pas dresser un portrait appuyé par des chiffres pour le moment.