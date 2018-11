Un texte de Charles Lalande

Tout avait pourtant bien commencé pour la Suède, qui avait pris les devants par deux fois, portant le pointage à 1 à 0, puis 2 à 1, grâce aux filets de l’attaquante Pernilla Winberg.

La capitaine finlandaise Jenni Hiirikoski a guidé les siennes sur le chemin de la victoire en étant la première de son équipe à marquer.

Lors d’un avantage numérique en début de troisième période, la capitaine s'est faufilée vers la gardienne suédoise et a tiré, permettant à sa coéquipière Sanni Hakala de niveler le pointage en profitant du retour de la rondelle.

Quelques minutes plus tard, Annina Rajahuhta et Petra Nieminen ont fait vibrer les cordages 2 fois en l'espace de 29 secondes pour permettre aux Finlandaises de consolider leur victoire.

La gardienne suédoise Maria Omberg a bloqué la rondelle 30 fois sur 34. À l’autre bout, Noora Räty a cédé 2 fois sur 33 tirs.

Duel titanesque

Les États-Unis et le Canada s’affronteront en finale de la Coupe des quatre nations pour une cinquième année de suite.

La rencontre commence à 20 heures, samedi, au Centre Sasktel de Saskatoon.

Plus tôt cette semaine, les Américaines ont vaincu les Canadiennes 2 à 1 grâce à un but de Sydney Brodt à 1 minute et 38 secondes de la fin de la partie.