Un texte de Roxanne Simard

Les partisans ont été tenus en haleine jusqu'à la toute fin de la partie contre les Lauréats. Les Gaillards qui traînaient de l’arrière par 17 points ont effectué une remontée fulgurante en début de quatrième quart.

L'entraîneur-chef François Laberge n'avait que de bons mots pour ses joueurs.