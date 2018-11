Un texte de Jean-François Deschênes

Il s'agit d'une nouvelle expérience pour le groupe qui avait plutôt l'habitude de faire des jardins communautaires et éducatifs.

La Maison aux lilas de l'Anse est un organisme sans but lucratif qui existe depuis huit ans et qui a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine écologique du milieu.

Ce projet de 85 000 $ a permis d'engager deux employés pour 21 semaines, soit un peu plus de cinq mois. Une quinzaine de bénévoles participent également au projet Papilles et papillons.

Il a généré la production de 25 légumes différents qui ont été vendus lors des marchés publics cet été.

La coordonnatrice du projet, Wilma Zomer, est satisfaite d'avoir atteint ses objectifs. Nous avons réussi à implanter l’ensemble de l’infrastructure qu’il fallait avoir pour mener à bien ce projet. Quand on a commencé au début, même le champ n’était pas labouré. On a foré un puits, on a construit une serre.

On a aménagé un bâtiment de services qui répond aux normes du MAPAQ. C’était vraiment énorme, comme travail. Wilma Zomer, coordonnatrice du projet Papilles et papillons

Cet été, un demi-acre a été exploité. L'an prochain, l'organisme veut doubler cette superficie. Photo : Wilma Zomer