Les visiteurs pouvaient se procurer des produits faits par des artisans locaux, soit des bijoux, des chandelles et du savon, du tricot, mais aussi des produits de laine d'alpaga ou des sculptures faites avec du métal.

L'événement permet aux artisans de la région de se faire connaître et certains d'entre eux n'offrent leurs produits qu'au salon.

Ici en région, c'est le seul événement de la sorte, donc on a des artisans qui fabriquent leur produit toute au long de l'année pour faire une seule sortie dans l'année qui est le salon , dit le président Christian Paquette.

Selon lui, l'objectif c'est de faire connaître les gens, de briser l'isolement de ses artisanes et artisans, parce qu'ils produisent souvent seuls chez eux et là on se ramasse pendant deux jours dans un bain de foule et ce sont des contacts, les gens prennent contact avec une clientèle parfois [font] des commandes à réaliser.

Le salon est organisé par la Fabrique de Gappetto en collaboration avec la municipalité de Lorrainville et la Commission culturelle du Témiscamingue.