Couturier y est allé de deux buts, ses 6e et 7e de la saison, en plus d’amasser une passe. Giroux a lui aussi marqué son 7e but, en plus de participer aux deux buts de Couturier.

Les deux compagnons de trio ont complété la rencontre avec des différentiels identiques de +4. Nolan Patrick (5e) a inscrit le dernier but des Flyers (9-7-1).

Le gardien Brian Elliott a repoussé les 33 tirs des Blackhawks (6-8-3) pour signer un premier jeu blanc cette saison.

Les Flyers ont remporté leurs trois dernières rencontres, tandis que Chicago a subi un septième revers d'affilée.