Le décor est féérique au Mont-Édouard, la seule station de ski du Québec ouverte en ce moment. C'est justement pour cette raison que les meilleurs skieurs juniors du Québec s'y entraînent cette semaine.

Les pistes du Mont-Édouard sont parmi les premières à être déjà enneigées et ont été conçues spécialement pour eux, explique le directeur général du Mont-Édouard, Claude Boudreault.

On a modifié nos pentes, installé des systèmes d'enneigement performants pour livrer une piste très tôt en saison. On sait que ces gens-là vont s'entraîner au Colorado, au Chili, en Alaska, donc pour eux, rester au Québec, c'est un gros avantage. On savait qu'il y avait un marché, on l'a ciblé.

Les jeunes skieurs profitent de la tranquillité du Mont-Édouard. Photo : Radio-Canada/Rosalie Dumais-Beaulieu

Avec des canons à neige à la fine pointe de la technologie et des pistes homologuées pour le slalom, la station de ski impose de plus en plus sa marque.

C'est une préparation pour nos courses qui s'en viennent cet hiver et c'est le fun de s'entraîner au Québec, chez nous. Caroline Beauchamp, skieuse

L'entraîneur en chef de l'équipe féminine du Québec, Francis Royal, précise que le Mont-Édouard offre aussi la tranquilité à leurs athlètes.

C'est un environnement idéal parce qu'ils peuvent se concentrer ici et l'entraînement physique est bon. Comme ils disent : " la vibe est bonne, c'est relax ". On est habitués d'être dans un feu roulant avec les compétitions et tout , explique Francis Royal.

La semaine prochaine, ce sera au tour de l'équipe canadienne de planche à neige de dévaler les pentes de la station. En mars prochain, le Mont-Édouard accueillera les Championnats canadiens de ski.

D'après le reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu