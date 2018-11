Un texte de Marie-Christine Rioux

Ces marches s’inscrivent dans le cadre du mouvement citoyen « La planète s’invite au parlement », dont l’objectif est de rappeler aux élus les préoccupations de citoyens quant aux changements climatiques.

Des marcheurs doivent prendre part à des rassemblement tenus, entre autres, à Cacouna, à Trois-Pistoles, à Rimouski, à Gaspé et à Maria.

À Maria, ils étaient une centaine à marcher pour la planète sous la neige, la pluie et le vent samedi matin.

L’organisateur et co-porte-parole de l'événement, Benoit Trépanier, croit que la Gaspésie subit de plein fouet l'impact des changements climatiques.