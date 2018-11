Le rassemblement prévu à Ottawa est l’œuvre de deux étudiantes en sciences de la nature du Cégep de l’Outaouais, Camille Goulet et Anna Morineau.

On est des jeunes, dans notre pays démocrate, on a le droit de militer. On trouve qu’il n’y a pas assez de démarches qui sont en ce moment faites. Il n’y a personne en ce moment qui prend l’initiative de faire un mouvement, de militer, de faire de réels changements , a expliqué Anna Morineau.

Il faut prendre des initiatives, sinon, qui va les prendre? Anna Morineau, étudiante en sciences de la nature

Cet événement s’arrime avec la grande manifestation du même genre prévue à Montréal, elle aussi prévue samedi après-midi.

Plus de détails à venir