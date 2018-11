Découverte vers la fin du 19e siècle, la richesse en minerai de la région a suscité la création de l’International Nickel Company (INCO), qui a entamé les opérations d’extraction.

Selon M. Studol, Sudbury a connu son premier boom économique que pendant la Première Guerre mondiale, avec l’accroissement de la demande en nickel, qui était incontournable pour la production de l’artillerie lourde employée en temps de guerre.

À l’époque, le nickel devait être raffiné aux États-Unis, jusqu’à ce qu’INCO, faisant face à des accusations de vente à l’Allemagne et aux opposants du Royaume-Uni, décide d’ouvrir sa propre raffinerie à Port Colborne en Ontario.

Au cours des six ans qu’a duré la Deuxième Guerre mondiale, INCO a produit presque autant de nickel qu’elle n’en avait produite depuis sa création.

La mine Stobie, estime M. Sudol, fournissait 40 % du nickel dont avaient besoin les Alliés.

C’était un temps extraordinaire, une histoire dont il faut être fier. Stan Sudol, chroniqueur et blogueur minier à Republic of Mining

M. Sudol relève aussi des avancées sociales effectuées. Pour pallier la pénurie de travailleurs, des femmes ont été embauchées pour travailler dans les installations de surface, une première à l’époque.

C'est aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale que la syndicalisation des employés, qu'évitait jusqu'alors INCO, a été amorcée.

Je ne crois pas que nous enseignons à nos élèves à quel point Sudbury était important pour l’effort de guerre, les ramifications politiques des guerres et les mouvements syndicaux des mines de nickel de ce temps-là , indique le chroniqueur.

M. Sudol croit que le patrimoine minier de la région mérite d'être souligné davantage d'autant plus que la demande en nickel ne fera que s'accroître avec la transition vers les véhicules électriques .