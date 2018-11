Le Service de police d’Ottawa fait enquête sur cette attaque, survenue sur l’heure du midi à un arrêt d’autobus près de l’école et qui a mené l’adolescent à l’hôpital avec des blessures à la tête.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un groupe de quatre adolescents encerclant la victime, lui assénant des coups de poing et des coups de pied. Ses agresseurs lui piétinent la tête à au moins deux reprises.

Un témoin, Andy Pridham, résident d’Orléans qui habite près de l’école, a raconté avoir vu un groupe de quatre jeunes courir vers une voiture bleue pour par la suite prendre la fuite. Il a indiqué avoir ensuite vu un autre groupe autour de l’adolescent blessé.

J’ai vu un grand groupe de jeunes en cercle. Un jeune était au sol. Il avait l’air inconscient. J’ai ensuite vu qu’un enseignant maîtrisait la situation , a-t-il confié.

Peu de temps après, M. Pridham a vu une ambulance se diriger vers l’école.

La victime a subi une commotion

Le Service paramédic d’Ottawa indique avoir transporté le garçon au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) vers 11 h ce jour-là.

La victime est en 10e année et indique avoir subi une commotion des suites de cette attaque. Il a soutenu que ses assaillants l’ont attaqué après qu’il eut tenté de défendre un autre élève.

La commission scolaire catholique d’Ottawa a indiqué travailler avec du personnel et rencontrer des parents et des élèves en lien avec cet incident survenu à 150 mètres du terrain de l’école.

Des étudiants ont capté l’attaque

Matthew Wall, dont la fille est en 12e année à l’École secondaire Saint Peter, a soutenu que l’école devrait mieux rassurer les parents et les élèves et qu’elle devrait gérer l’incident rapidement et de manière appropriée.

Ce n’est pas un comportement acceptable et ce n’est pas une vraie représentation de l’école et de notre communauté. Les agresseurs doivent avoir des répercussions , a dit M. Wall.

Il a indiqué être perturbé par le fait que certains élèves ne soient pas intervenus, mais qu’ils eussent plutôt choisi de capter la scène avec leurs téléphones.