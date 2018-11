Ce sont les ministres qui sont arrivés les premiers à la rencontre.

Lorsque leur chef est arrivé, il les a salués individuellement et a souligné à quel point ce jour est spécial pour le nouveau gouvernement.

Ernie Steeves (Finances) et Robert Gauvin (Tourisme, Culture) discutent peu de temps avant le début de la rencontre ministérielle. Photo : Radio-Canada/Nicolas Pelletier

Hier, on apprenait que Robert Gauvin, seul député francophone du caucus progressiste-conservateur, était nommé vice-premier ministre. Il occupe d’ailleurs des fonctions de ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et responsable de la Francophonie.

Parmi les autres ministères importants, celui de l'Éducation est sous la garde de Dominic Cardy tandis que Hugh Flemming est responsable de la Santé et Ernie Steeves du ministère des Finances.

Blaine Higgs présidera sa première rencontre comme premier ministre du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Nicolas Pelletier

Plus tard en journée vendredi, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) a déploré l’absence d’un ministre responsable du développement économique du nord de la province.

Une déclaration officielle est prévue en début d’après-midi après la rencontre des ministres.