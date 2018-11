Avec les précipitations de neige de cette fin de semaine, les conditions routières risquent de se détériorer.

Les automobilistes sont invités à prévoir leurs déplacements pour assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la route.

On recommande à l'ensemble des usagers du réseau routier d'adapter leur conduite aux conditions routières, de garder une distance raisonnable [avec les autres automobilistes] et peut-être il y a encore des gens qui n'ont pas [encore] installé leurs pneus d'hiver, alors on demande aux gens de leur faire dès que possible et de respecter la limite de vitesse , conseille le porte-parole de la SQ, Claude Denis.

On est présent sur le réseau routier, mais on ne peut pas être derrière chaque automobiliste alors on demande la collaboration de tous. Claude Denis

Selon la SQ, les principales causes de collisions surviennent lorsque les automobilistes n'adaptent pas leur conduite aux conditions routières.