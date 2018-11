Kim Kardashian West, Guillermo del Toro, Caitlyn Jenner et Alyssa Milano font partie des célébrités contraintes de quitter leur domicile. Certaines d'entre elles, comme Guillermo del Toro et Caitlyn Jenner, ne savaient pas encore ce qui était advenu de leur demeure.

Après s'être déclaré jeudi soir, le feu a vite gagné du terrain vendredi, évoluant en direction de l'océan Pacifique et entraînant l'évacuation de Malibu, Calabasas, Aguora Hills et d'autres villes de la région.

L'actrice Alyssa Milano a révélé sur Twitter que sa résidence était menacée, mais que sa famille et ses cinq chevaux avaient pu être évacués à temps.

Le site de potins TMZ a rapporté que la maison de Caitlyn Jenner avait été complètement détruite, mais le relationniste de la médaillée d'or aux Jeux olympiques de 1976 n'a pas immédiatement confirmé la nouvelle. Caitlyn Jenner a pu quitter les lieux, saine et sauve.

Kim Kardashian West a pour sa part publié une vidéo en « story » sur Instagram montrant un endroit en proie aux flammes avec le message « Priez pour Calabasas ». La vedette de téléréalité a raconté qu'elle venait tout juste d'atterrir à Los Angeles et qu'elle n'avait eu qu'une heure pour rassembler des effets personnels avant de fuir son domicile.

Le Paramount Ranch, connu sous le nom de « Western Town », a aussi été abîmé par les flammes. Ce fameux site de tournage a notamment été utilisé pour des films comme Les Aventures de Marco Polo (The Adventures of Marco Polo) et des téléséries telles que Le Mentaliste (The Mentalist), Weeds et Westworld.

HBO, qui a filmé les deux premières saisons de Westworld à cet endroit, a dit ne pas connaître l'ampleur des dommages subis par le ranch, qui est situé dans les montagnes à l'ouest de Los Angeles et sert de lieu de tournage depuis 1927.