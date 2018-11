Un texte de Laurence Royer et de Marie-Christine Rioux

Près de 1 400 abonnés d'Hydro-Québec sont sans électricité depuis 15 h samedi dans le secteur de Baie-Comeau. Le rétablissement du courant est prévu pour 18 h 15.

Neige et pluie

De la neige parfois mêlée de pluie est attendue dans tous les secteurs de l’Est-du-Québec samedi soir.

Sur la Côte-Nord, la chaussée était majoritairement enneigée en fin d'après-midi samedi sur la route 138 entre Tadoussac et Pointe-Parent. La visibilité était réduite à plusieurs endroits.

Des enfants profitent de la première chute de neige importante à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

La voie est couverte sur la route 232 au Bas-Saint-Laurent et sur les routes 299 et 198 en Gaspésie.

La route 132 est généralement dégagée et la visibilité demeure bonne dans la plupart des secteurs.

La Sûreté du Québec rapporte des sorties de route et invite les automobilistes à adapter leur conduite aux conditions hivernales.

Traversées annulées

Aux Îles-de-la-Madeleine, le départ de la CTMA vers Souris est reporté en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le prochain départ de Cap-aux-Meules est prévu à 8 h dimanche.

Les traversées entre Cap-aux-Meules et L'Île-d'Entrée sont également annulées.

Le traversier NM Trans-Saint-Laurent qui relie Rivière-du-Loup à Saint-Siméon est lui aussi resté à quai.

Les rues sont enneigées à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Onde de tempête

Des avertissements d'onde de tempête sont en vigueur le long de la côte gaspésienne et sur la Côte-Nord. Des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues y sont prévus.

Par ailleurs, des vents forts pouvant causer des dommages sont attendus au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que sur la Côte-Nord, à l’est de Port-Cartier.

Environnement Canada a aussi émis une alerte de tempête hivernale pour le secteur de Fermont.