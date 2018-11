Un texte de Laurence Royer

Aux Îles-de-la-Madeleine, le départ de la CTMA vers Souris est reporté en raison des mauvaises conditions météo. Le prochain départ de Cap-aux-Meules est prévu à 8 h dimanche.

La trajectoire du traversier F.-A.-Gauthier est modifiée. Le navire est redirigé vers Baie-Comeau. Ainsi, le départ vers Matane qui devait avoir lieu à 11 h à Godbout aura plutôt lieu à Baie-Comeau.

Onde de tempêtes

Des avertissements d'onde de tempête sont en vigueur le long de la côte gaspésienne et sur la Côte-Nord. Des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues y sont prévus.

Par ailleurs, des vents forts pouvant causer des dommages sont attendus au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que sur la Côte-Nord, à l’est de Port-Cartier.

Environnement Canada a aussi émis une alerte de tempête hivernale pour le secteur de Fermont.

Neige et pluie

De la neige est attendue dans tous les secteurs de l’Est-du-Québec. À certains endroits, la neige pourrait se transformer en pluie ou en bruine verglaçante.

Sur la Côte-Nord, la chaussée est enneigée entre Tadoussac et Sept-Îles, samedi matin. La visibilité est réduite entre Colombier et Godbout.

En Gaspésie, la neige pourrait compliquer les déplacements entre New Richmond et la Vallée de la Matapédia au cours de la journée.