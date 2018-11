Un texte de Laurence Royer

En visite à Val-d’Or, le Drakkar a rapidement pris le contrôle du match, malgré un premier but des Foreurs après quelques secondes de jeu à peine. Les joueurs de Baie-Comeau ont répliqué avec deux buts avant la cinquième minute de jeu.

Jordan Martel et Nathan Légaré se sont démarqués en comptant chacun deux buts pendant cet affrontement. Ils ont d’ailleurs chacun obtenu une étoile pour leur performance.

L'ailier droit Nathan Légaré Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

La formation de Martin Bernard est maintenant 3e au classement des équipes de la LHJMQ avec 31 points, tout juste derrière les Wildcats de Moncton. Les Huskies de Rouyn-Noranda trônent au sommet du classement avec 34 points.

Un deuxième match entre le Drakkar et les Foreurs de Val-d’Or a lieu samedi à 18 h.

Défaite de l’Océanic

L’Océanic de Rimouski a été défait devant ses partisans.

La formation rimouskoise a mené 1-0 jusqu’à la troisième période, où tout s’est joué. Les nombreux tirs au but des Olympiques leur ont permis de marquer trois buts pendant la troisième période alors que l’Océanic n’en a réussi que deux.

Le joueur de centre Cédric Paré s’est démarqué en amassant un but et deux mentions d’aide pendant la partie.



L’Océanic et les Olympiques de Gatineau seront de retour sur la glace du Colisée Financière Sun Life samedi, à 16 h, pour un nouvel affrontement.