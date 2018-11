Ce sont la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et la communauté artistique d’Ottawa qui s’unissent pour soutenir les 170 000 ménages qui ont été touchés de près ou de loin par les tornades qui ont frappé la région de la capitale nationale le 21 septembre.

Pendant le concert, les participants seront invités à faire un don auprès de Centraide et à soutenir les personnes les plus durement touchées par la tempête et les tornades dans la région , peut-on lire dans le communiqué.

Parmi les artistes invités se trouvent, entre autres, le Jim Cuddy Band, Matt Mays, Sarah Harmer, Kellylee Evans, Le Groupe Swing, Jim Bryson, Rebecca Noelle, Kira Isabella, Craig Cardiff et Jeremy Fisher.

Les dons recueillis permettront notamment de fournir des services de conseil et d'information aux résidents dans les endroits où la tempête a causé le plus de dégâts, tendre la main et offrir de l'aide aux personnes âgées vulnérables, qui peuvent être plus isolées en raison de la tempête et veiller à ce que les banques alimentaires des zones touchées par la tempête soient

reconstituées .

Nous avons tous un rôle à jouer et ce niveau de collaboration montre à quel point nous sommes résilients en tant que communauté , a expliqué Brian Madden, président de la section locale 503 du SCFP par voie de communiqué.

Le spectacle aura lieu le samedi 10 novembre de 18 h à 23 h à l’aréna de la Place TD.