Lors de l'annonce de son plan de restructuration, jeudi, Bombardier a aussi fait savoir que son centre de formation passe aux mains de CAE, société montréalaise spécialisée dans la fabrication de simulateurs de vol.

La transaction confirme la place de CAE comme chef de file en matière de formation de pilotes. L’entreprise compte quelque 9000 employés dans le monde.

Des apprentis pilotes qui veulent obtenir leur brevet et d’autres qui viennent y suivre une mise à niveau exigée tous les six mois, c’est le quotidien de CAE.

Chaque année, avec ses 250 simulateurs, l’entreprise forme plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense.

Elle se veut la référence en la matière.

On se félicite de l'acquisition du centre de formation de Bombardier.