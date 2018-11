Dans Becoming (« Devenir »), à paraître mardi, la native de Chicago se dit surprise que tant de femmes américaines aient voté pour le « misogyne » Trump, plutôt qu'Hillary Clinton en 2016.

Michelle Obama, 54 ans, ne cache pas le choc ressenti lorsqu'elle a entendu l'enregistrement de Donald Trump dans lequel il se vantait de pouvoir « attraper les femmes par la chatte ». Elle évoque alors son « corps [qui] tremblait de colère ».

L'extrait le plus marquant dans ces attaques en règle contre le locataire de la Maison-Blanche? Elle ne lui « pardonnera jamais » la polémique sur le lieu de naissance de son mari.

Le New-Yorkais est l'un de ceux à avoir suggéré, à plusieurs reprises, que l'ancien sénateur de l'Illinois était né au Kenya et non aux États-Unis.

C'était « fou et mesquin, bien sûr, le sectarisme et la xénophobie sont à peine dissimulés », tacle la première noire à être première dame dans l'histoire américaine.