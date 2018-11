On s’attendait à ce que ça fasse du bruit, c’était quand même une grande nouvelle , se souvient Isaac Tremblay, directeur des opérations et cofondateur du Trou du diable.

Nous, on avait eu le temps de la digérer longtemps parce que c’est une décision qu’on a pesée et sous-pesée , continue-t-il.

Nous avons rencontré un des cofondateurs du Trou du diable un an jour pour jour après l'annonce de la transaction.

Qu’est-ce qui a changé depuis la transaction?

Il n’y a rien qui a changé au quotidien , affirme Isaac Tremblay.

Où ça change peut-être plus, c’est au niveau des investissements. Avant, j’allais parler à mon banquier, maintenant je parle à un comité d’investissements. Molson est une compagnie qui est cotée en bourse, qui doit rendre des comptes à ses actionnaires.

La bière brassée à Shawinigan est aussi maintenant disponible à de nouveaux endroits comme au Centre Bell à Montréal.

Êtes-vous encore une microbrasserie?

Oui, on est une microbrasserie qui est affiliée à un grand groupe de brasseurs. Ce qu’on fait, c’est exactement la même bière qu’on faisait il y a un an et un jour, avec les mêmes produits, la même eau.

Le trou du diable va-t-il partir de Shawinigan à moyen ou à court terme?

Je ne pense pas, je ne vois pas pourquoi [on partirait]. C’est une brasserie qui est 100 % fonctionnelle, qui est belle.