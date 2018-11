De 10 h à 16 h, la population est invitée à découvrir les 14 usines et les différentes activités menées par l'entreprise.

Les curieux pourront visiter les usines de la région, de même que la centrale hydroélectrique Murdock-Wilson ou le parterre de coupes de la compagnie au nord du Lac-Saint-Jean.

Janic Gaudreault, directeur des ressources humaines scieries et forêts et Karl Blackburn, porte-parole, sont prêts à accueillir la population pour la journée portes-ouvertes. Photo : Radio-Canada/Melissa Savoie-Soulières

C'est la première fois que PFR tient une opération d'une telle envergure. Le porte-parole Karl Blackburn, invite aussi les plus jeunes à venir visiter.

Le premier objectif, c’est de faire en sorte que nos voisins puissent voir de quelle façon nous fonctionnons. S’il y a des moins jeunes qui veulent travailler dans le domaine des produits forestiers, c’est clair que ça va nous faire plaisir d’accompagner ces gens-là , précise Karl Blackburn.

Les visiteurs doivent être âgés de 12 ans et plus et doivent porter des souliers plats fermés.