Pour le conseiller municipal Joe Cressy, il est hors de question de retourner à l'ancien design qui rendait la congestion routière inévitable.

C'était plus rapide de marcher que de prendre les tramways. Nous avons corrigé la situation , affirme le conseiller, dont l'arrondissement englobe la majeure partie du projet pilote.

Il promet maintenant de militer pour que les changements deviennent permanents. Une occasion, selon lui, de faire de la rue King une destination au centre-ville .

C'est une rue qui peut devenir un jardin pour cette ville. Joe Cressy, conseiller municipal

Population divisée

La conviction de l'élu ne se retrouve pas chez tous les usagers du transport en commun. La population semble encore divisée sur les modifications qui ont été apportées à la rue King.

Jag Saund comprend la frustration de certains automobilistes qui doivent maintenant contourner le secteur de la rue King en raison du projet pilote. Photo : Radio-Canada

J'ai l'impression que les tramways sont parfois plus lents. J'attends ici depuis 10 minutes et aucun tramway n'est arrivé , raconte Jag Saund. Elle admet cependant que la rue est plus propre depuis la dernière année et beaucoup plus attirante.

Tove Rees, une autre usagère du transport en commun, est pour sa part convaincue de l'efficacité du nouveau design et aimerait que le projet soit étendu à d'autres quartiers.

C'est incroyable. C'est très rapide et facile d'aller au travail. Et toutes les installations qui ornent la rue sont charmantes et inspirantes , explique-t-elle.

Le trajet quotidien vers le travail est maintenant beaucoup plus rapide pour Tove Rees. Elle espère que la priorité donnée aux tramways sur la rue King deviendra permanente. Photo : Radio-Canada

Moins d'attente

La Ville de Toronto assure pour sa part que les retards sont moins fréquents depuis la mise en place du projet pilote. La fréquence des tramways se situe entre 4 et 7 minutes, ce qui représente une amélioration par rapport aux observations enregistrées avant novembre 2017­.

Cette nouvelle fiabilité du réseau aurait permis de convertir de nouveaux citoyens aux transports en commun et le nombre total d'usagers qui empruntent le corridor de la rue King a augmenté de 11 % depuis le début du projet pilote, ajoute la Ville.

Les automobilistes sont sans surprise les grands perdants dans cette histoire, mais le temps supplémentaire qu'ils doivent passer dans la voiture pour éviter la rue King se limite souvent à moins d'une minute, selon les statistiques de la Ville.

Toujours selon les données de la Ville, le nombre de passants demeure inchangé et les ventes enregistrées dans les commerces qui ont pignon sur rue auraient même légèrement augmenté (+ 0,3 %) depuis les modifications à la signalisation.

Contraventions

Chose certaine, la nouvelle signalisation en place continue d'occuper les agents de la police de Toronto. Depuis que les voitures ne sont plus les bienvenues sur le tronçon de la rue King, plus de 8500 constats d'infraction ont été remis. La majorité, 7891 contraventions, a été donnée en lien au non-respect d'un panneau à une intersection, tandis que 639 ont été écrites en raison du non-respect d'un panneau.

La suite des choses?