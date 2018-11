Pour ce dixième anniversaire, 219 projets ont été soumis par des artistes internationaux et des groupes d’architectes dans une sélection faite à l’aveugle. Le jury n’avait ainsi aucune information sur les artistes présentés afin de ne baser la décision que sur les projets en eux-mêmes.

Trois grands vainqueurs ont été retenus :

les Berlinois Simon Kassner et Wilko Hoffmann avec leur projet Hoverbox;

Hoverbox est le concept des Berlinois Simon Kassner et Wilko Hoffmann. Photo : The Forks North Portage Partnership

les Américains Haemee Han et Jaeyual Lee et leur concept de bonshommes de neige colorés intitulé Weathermen;

Les Américains Haemee Han et Jaeyual Lee ont choisi un concept de huttes en forme de bonshommes de neige colorés intitulé Weathermen Photo : The Forks North Portage Partnership

le couple d'artistes winnipégois Jennie O’Keefe et Chris Pancoe avec leur cabane souriante appelée Huttie.

Huttie est un projet de hutte volontairement enfantin conçu par le couple winnipégois Jennie O’Keefe et Chris Pancoe. Photo : The Forks North Portage Partnership

« C’est notre fille de six ans qui a trouvé le nom », explique Jennie O’Keefe avec un sourire. Jennie et son mari ne s’en cachent pas, ils ont voulu faire une hutte plus basique et accessible pour toute la famille.

« On voulait créer quelque chose d’amusant, de comique et plus banal, pour jouer dedans. Notre hutte n’a rien d’un concept complexe. Tout ce qu’on espère c’est que cela fera sourire les gens », déclare Chris Pancoe.

Huttie est votre ami quand la météo est trop dure. Jennie O’Keefe, une des designers gagnants du concours

Pour Dave Pancoe, le gestionnaire du projet des huttes pour la Forks Renewal Corporation, il est amusant de voir comment les participants étrangers imaginent Winnipeg pour ce travail.

« Il y a un peu toujours la même image [de froid et de désolation]. Lorsque les architectes rentrent chez eux, ils reviennent avec une autre vision de Winnipeg qu’ils partagent dans leur pays », explique-t-il.

Le Festival du Voyageur en tant que partenaire

Pour la première fois cette année, le Festival du Voyageur participera aussi à l'événement avec un projet de la Faculté d’architecture de l’Université du Manitoba, intitulé Pavillon Sub-Zero.

« Ça va être un pavillon dans le port historique de La Fourche. Le Festival du Voyageur va en faire partie avec un bar de glace tout l’hiver pour célébrer le 50e anniversaire du festival », se réjouit Darrel Nadeau, le directeur général du Festival du Voyageur.

Pour lui, cela permet de « fêter le festival avant le festival, dès le début de l’hiver à l’ouverture du sentier ».