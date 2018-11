Selon le sondage, 20 % des Canadiens commencent leurs achats de Noël plus tôt cette année et 1 Canadien sur 3 confie avoir déjà commencé.

L'étude qui se penche sur les habitudes de consommation des Canadiens à l'approche des fêtes montre également que 40 % d'entre eux prévoient de faire leurs achats lors du Vendredi fou et 30 % misent sur les réductions proposées lors du Cyberlundi.

Selon le sondage, 35 % des Canadiens planifient de faire leurs achats lors des soldes d'après Noël et comptent y dépenser nettement moins d'argent que lors du Vendredi fou.

Dans les Prairies, 65 % des Manitobains et des Saskatchewanais prévoient de dépenser leur budget de Noël dans des cartes-cadeaux.

Les Albertains, quant à eux, entendent garder un budget serré en cette période, puisque 26 % d'entre eux disent s'être fixé un budget pour les achats de Noël.

Enfin, une majorité de Canadiens, soit 87 %, considèrent qu'il est important de faire leurs achats dans des magasins au Canada pendant le temps des fêtes.

Méthodologie

La firme Léger a mené un sondage en ligne pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail entre le 10 octobre et le 22 octobre 2018 et a enquêté auprès de 2504 répondants représentant la moyenne nationale de la population, avec des hommes et des femmes de plus de 18 ans. Il est impossible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci.